Für die Eigenproduktion der «Swiss1 Schwinget» konnte der Schweizer Privatsender Lynn Grütter als Moderatorin gewinnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie nimmt ab dem 12. Juni die Zuschauerinnen und Zuschauer während zehn Wochen auf Schwingfeste der Schweiz mit.

Als gebürtige Nidwaldnerin und Wahlzürcherin vereine Lynn Grütter laut Mitteilung die Vielfältigkeit der Schweiz. «Lynn hat uns mit ihrer modernen, frischen und professionellen Art begeistert», so Daniela Zwahlen, Programmleiterin von Swiss1. «Wir arbeiten alle mit viel Herzblut an diesem Projekt und sind stolz, dass sie nun auch Teil von unserem Team ist.»

Beruflich hat Lynn Grütter sich als TV-, Online- und Eventmoderatorin etabliert. Abseits der Kamera ist sie auch auf Social Media eine gefragte Schweizer Medienpersönlichkeit, wie es weiter heisst. Und obwohl die 30-Jährige mittlerweile in Zürich lebt, ist sie nach wie vor stark mit ihren Wurzeln verbunden: «Nebst meinem geliebten pulsierenden Leben in der Stadt Zürich brauche ich auch die Ruhe und die Kraft der Natur und der Berge. Die richtige Balance zwischen beidem erfüllt mich. Ich schätze die Schweizer Tradition und freue mich darauf, diesen Sommer in die Schwing-Welt einzutauchen und viele Persönlichkeiten vor Ort zu treffen. Geschichten mit Menschen – für Menschen, ist für mich eine grosse Leidenschaft. Auf eine schwingvolle Saison.»

Vom 12. Juni bis Mitte August heisst es bei Swiss1: «Ab id Zwylchhosä!». Während zehn Wochen zeigt der Privatsender jeden Montag ab 18:30 Uhr einen Tag zeitversetzt die Highlights der Bergkranz- und Teilverbandsfeste. Für die Produktion und Liveübertragung der Feste ist die SRG verantwortlich, von der Swiss1 die Bilder übernimmt. Grundlage dafür ist eine Sublizenzvereinbarung für die Schwingsaison 2023. Schwingexperte André Ingold führt als Kommentator mit jeweils einem Gastkommentator durch die sportlichen Highlights. (pd/yk)