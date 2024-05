ESC: Nemo holt den Contest in die Schweiz

Publiziert am 12.05.2024

Nemo leistete sich einen Kopf-an-Kopf-Kampf mit dem kroatischen Favoriten Baby Lasagna, setze sich am Ende aber durch. Nemo holte 591 Punkte für die Schweiz, Kroatien kam auf 547. Die Ukraine folgte mit Abstand und 453 Punkten auf Platz drei.

Das Schweizer Musiktalent holte mit deutlichem Abstand die meisten Punkte bei der Jury-Wertung, die Publikumsabstimmung konnte Baby Lasagna nicht mehr helfen. Unter Tränen betrat Nemo die Bühne in der Malmö Arena, um den Preis in Empfang zu nehmen.

Nemo holte den dritten ESC-Sieg für die Schweiz. Das Musiktalent tritt in die Fussstapfen von Lys Assia, die den ersten ESC 1956 in Lugano gewann, und Céline Dion, die den Musikwettbewerb 1988 zugunsten der Schweiz entschied. Am Samstagabend standen 25 Acts auf der Bühne. (sda/cbe)

+++ Update folgt +++