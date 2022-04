Solothurner Filmtage: Niccolò Castelli wird künstlerischer Leiter

Niccolò Castelli wird neuer künstlerischer Leiter der Solothurner Filmtage. Er übernimmt die konzeptuelle und inhaltliche Leitung und die Verantwortung der Gestaltung von Programm und Kommunikation, wie das Festival am Dienstag mitteilte.



Nach dem Weggang der ehemaligen Filmtage-Direktorin Anita Hugi und einer Ausgabe unter einer Interimsleitung setzen die Solothurner Filmtage nun auf ein duales Führungssystem. Die administrative Leiterin Monica Rosenberg wurde bereits im Januar vorgestellt.



Niccolò Castelli stammt aus dem Tessin und kennt sich dank seiner Tätigkeit als Regisseur und Drehbuchautor von Kurz-, Dokumentar- und Spielfilmen im Schweizer Filmgeschäft aus. Ausserdem ist er in der Filmpolitik aktiv.



«Neben meiner Tätigkeit als Filmschaffender habe ich mich auch immer für die Entwicklung und Förderung der siebten Kunst in unserem Land eingesetzt», wird Castelli in der Medienmitteilung zitiert. Die neue Tätigkeit sei eine «faszinierende Herausforderung».



Zuletzt hatte Niccolò Castelli an den Solothurner Filmtagen sein Werk «Atlas» präsentiert. Der Spielfilm eröffnete die 56. Ausgabe des Festivals. Ausserdem war er schon zweimal Teil der Auswahlkommission für das Filmprogramm. Seine neue Stelle als künstlerischer Leiter tritt er am 1. August 2022 an. (pd/wid)