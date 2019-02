Instagram: Rekord-Ei stammt von einem Londoner Werber

Das braune Ei, das mit Millionen Klicks den Rekord Instagram-Star Kylie Jenner knackte, hat sich als Kampagne zum Schutz der geistigen Gesundheit entpuppt. Das geht aus einem Videoclip auf der Instagram-Seite hervor. Darin wird auf eine Website verwiesen, auf der für mehrere Länder Organisationen für psychische Gesundheit aufgeführt sind.

«Der Druck sozialer Netzwerke macht mir zu schaffen», sagt das Ei, dessen Schale plötzlich zerbricht, im Clip. «Wenn dir das auch Probleme bereitet, sprich mit jemandem. Wir schaffen das», mahnte das Ei und verweist dann auf die Website talkingegg.info. Für die Schweiz ist dort Pro Juventute gelistet. Studien sind teils zu dem Ergebnis gekommen, dass die häufige Nutzung sozialer Medien wie Instagram oder Facebook zu Depressionen, Angstzuständen und Einsamkeit führen kann.

Hinter dem Ei steckt der 29-jährige Chris Godfrey, der bei der Werbeagentur «The & Partnership» in London arbeitet. Geistige Gesundheit sei das erste einer Reihe von Themen, auf die das «Eugene» getaufte Ei aufmerksam machen solle, sagte Godfrey der «New York Times». Die Macher gingen nun an die Öffentlichkeit, weil das Instagram-Ei während des Super Bowls in einem Werbefilm für eine amerikanische Gesundheitsorganisation auftauchte, wie mehrere Medien, darunter vox.com, berichteten.

Drei Wochen zuvor hatte er mit dem Ei die Bestmarke von 18 Millionen «Gefällt mir» geknackt, die Kylie Jenner mit einem Foto ihres neugeborenen Babys bei Instagram aufgestellt hatte.

Das Ei-Foto kommt inzwischen auf mehr als 52 Millionen Likes. (APA/dpa/eh)