ESC: Safe Space für Künstler geplant

Publiziert am 20.10.2024

Der Aufsichtsratchef des Eurovision Song Contest, SRG-Manager Bakel Walden, räumt Fehler beim letzten ESC in Malmö ein, der vom Nahostkonflikt überschattet war. «Wir müssen besser kommunizieren: vor, während und nach dem ESC. Wir haben künftig ein eigenes Krisenmanagement, stärken die Kommunikation und arbeiten sehr eng mit dem SRG-Projektteam zusammen. Wir von der EBU machen den Wettbewerb, die SRG mit Basel zusammen den Event», sagte Walden in einem SonntagsBlick-Interview.

In Basel werde es zudem einen geschützten Bereich für Künstlerinnen und Künstler geben, damit diese nicht ständig gefilmt werden. «Wir haben als ESC eine Fürsorgepflicht und werden das Thema Wohlbefinden künftig verstärkt anschauen. In Basel wird es Rückzugsräume geben, wo nicht gefilmt werden darf und sich die Künstlerinnen und Künstler in Ruhe erholen können», so Walden, Chairman der ESC Reference Group bei der European Broadcasting Union (EBU).

Die israelische Sängerin Eden Golan hatte nach dem ESC in Malmö Nemo kritisiert, sie habe Nemo gratulieren wollen, doch Nemo habe sich von ihr abgewandt. Ohne Nemo direkt zu kritisieren, sagt Walden: «Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand. Wir erwarten einen fairen, respektvollen Umgang miteinander und ein neutrales, unpolitisches Verhalten während der drei Minuten auf der Bühne und im Umfeld der Shows.»

Walden wünscht sich einen ESC, bei dem alle mit Herzblut dabei seien. «Wir können während des ESC die vielen Kriege und Konflikte auf der Welt nicht lösen. Aber es ist ein starkes Statement, wenn wir fair, friedlich und respektvoll miteinander umgehen.» (pd/cbe)