Publiziert am 09.11.2026

Volta Studio hat für den Verein der Museen im Kanton Bern eine Werkstatt visuell gestaltet, bei der es um die Zukunft der rund 140 Häuser ging. Die Leitfrage lautete «Welche Zukünfte für die Museen im Kanton Bern?». Das Konzept entstand zusammen mit dem Verein und der Agentur Métraux&, die auch für Redaktion und Projektleitung zuständig war. Die Veranstaltung fand vom 9. bis 17. Oktober im Loeb Classroom in Bern statt.

Auf dem Programm standen Workshops, Diskussionen, eine Ausstellung und eine Zukunftsbibliothek. Die Teilnehmenden konnten ihre Wünsche und Fragen notieren, die anschliessend in die Ausstellung aufgenommen wurden.

Das Studio gestaltete die Ausstellungs- und Workshop-Materialien. Dazu kam eine begleitende Kampagne mit Social Media, Newslettern, digitalen und gedruckten Mailings, Plakaten, Flyern und Animationen, alles auf Deutsch und Französisch. Volta Studio koordinierte zudem die Produktion und betreute das Projekt bis zur Umsetzung vor Ort. Bei den Ausstellungselementen arbeitete es eng mit der Druckerei Uldry zusammen.

Hinter Volta Studio stehen die Digitaldesignerinnen Isabelle Lindner und Selina Muth. Sie lancierten das Studio Anfang 2023 als GmbH (persoenlich.com berichtete). Zu ihren Kunden zählten damals bereits das Museum für Kommunikation und das Bernische Historische Museum. (pd/nil)