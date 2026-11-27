Publiziert am 27.11.2026

Business-English gehört in vielen Schweizer Unternehmen zum Alltag. Doch nicht jede englische Redewendung lässt sich direkt ins Deutsche übertragen. Das Unternehmen Sodexo Schweiz aus Opfikon setzt deshalb auf Mundart: Mit dem Booklet «Business-Mundart» übersetzt es 20 gängige Wendungen aus der Geschäftswelt in Schweizerdeutsch. Sodexo ist ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Facility Management und Food Services (Verpflegungsdienstleistungen).

Dabei wird aus «I’m wearing several hats» die Wendung «Ich tanze uf verschidene Hoochsige». «Let’s not boil the ocean» heisst «Mached mer käis Büro uuf» und «That won’t move the needle» wird mit «Das macht de Braate nöd fäiss» übersetzt.

Redewendungen mit Geschichte

Das Wörterbuch beschränkt sich nicht auf humorvolle Übersetzungen. Es erklärt auch die Herkunft und Bedeutung der englischen und schweizerdeutschen Ausdrücke. So führt «Let’s not go down the rabbit hole» zu Lewis Carrolls «Alice im Wunderland». Die Redewendung «We need all hands on deck» stammt hingegen aus der Seefahrt.

Auch Schweizer Mundart-Ausdrücke haben oft einen historischen Hintergrund. Hinter «vom Hundertschte i s Tuusigscht» steckt beispielsweise eine Geschichte über ein altes Rechenbrett und einen falsch verschobenen Rechenpfennig.

Für die sprachliche Umsetzung war André Perler zuständig. Der Dialektologe und Historiker arbeitet seit 2016 als Mundartredaktor bei SRF. Christoph Landolt, Chefredaktor des Schweizerischen Idiotikons, übernahm den letzten zürichdeutschen Schliff. Die Illustrationen stammen vom Illustrator und Comiczeichner Simon Kiener.

Mundart aus verschiedenen Regionen

Als sprachliche Grundlage dient Zürichdeutsch. Das Booklet berücksichtigt aber auch Ausdrücke aus dem Wallis, den Kantonen Bern und Luzern sowie dem Freiburger Sensebezirk. Eine der Walliser Wendungen steuerte Sodexo-Schweiz-Managing-Director Laura Julen bei: «Mit vollu Hosä cha mu nit secklu.»

Die Idee dahinter: Schweizerdeutsch soll auch im internationalen Geschäftsalltag seinen Platz haben. «Es liegt uns näher, und es hat Bilder, die sitzen», sagt Julen.

Die erste Auflage des Booklets war bereits am Erscheinungstag ausverkauft. Eine zweite Auflage ist inzwischen erhältlich. Das PDF steht kostenlos auf der Website von Sodexo Schweiz zum Download bereit. Gedruckte Exemplare können unter communication.ch@sodexo.com angefragt werden.

Fünf Beispiele aus dem Wörterbuch:

«Let’s break down the silos» – «Fertig mit em Gäärtlitänke!»

«My calendar is back-to-back» – «Mini Agända isch gstungget voll.»

«Let’s think outside the box» – «Tüemer mal spintisiere!»

«That won’t move the needle» – «Das macht de Braate nöd fäiss.»

«I think we need to pivot» – «Mir sötted allwääg umdischponiere.»

Das Wörterbuch kann unter ch.sodexo.com/ueber-sodexo/business-mundart heruntergeladen werden. (pd/ma)