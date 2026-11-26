Publiziert am 26.11.2026

Dies geht aus dem neuesten Ranking der 300 Reichsten in der Schweiz der Zeitschrift Bilanz hervor, das am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. So ist das Gesamtvermögen der 300 Reichsten in der Schweiz um satte 9,8 Prozent auf 934,5 Milliarden Franken angeschwollen – ein neuer Höchststand.

An der Spitze der Rangliste steht die Familie Aponte mit einem geschätzten Vermögen von 39 bis 40 Milliarden Franken. Sie besitzt mit MSC die grösste Reedereigruppe der Welt, die inzwischen mehr als 1000 Schiffe umfasse, so die Bilanz. Die Familie ist zudem Eigentümer der Hirslanden-Kliniken.

Wertheimer nur noch auf Platz vier

Der letztjährige Erstplatzierte, der Chanel-Erbe Gérard Wertheimer, schafft es im aktuellen Ranking mit 32 bis 33 Milliarden nur noch auf Platz vier. Vor ihm eingereiht haben sich die Roche-Familien Hoffmann, Oeri und Duschmalé sowie der Finanzdaten-Milliardär Andrea Pignataro.

Neu in den Top Ten ist die indische Stahldynastie Mittal, deren Patriarch Lakshmi Mittal den Hauptwohnsitz neuerdings in St. Moritz hat, sowie der neu in Liechtenstein lebende Alexander Karp, Mitgründer des Datenanalyse-Software-Konzerns Palantir.

Comeback der Blochers

Zurück in den Top Ten ist ausserdem die Familie Blocher, deren Vermögen insbesondere dank gut laufender Ems-Chemie-Aktien um 9 Milliarden auf 23 bis 24 Milliarden in die Höhe schoss.

Aus den Top Ten gefallen sind hingegen die Hauptaktionäre des Liftbauers Schindler, die Familien Schindler und Bonnard. Ihr Vermögen schrumpfte um 2 Milliarden auf 13 bis 14 Milliarden. Aus den Top Ten verschwunden ist auch der verstorbene Klaus-Michael Kühne.

Verantwortlich für den starken Anstieg der Vermögen der Superreichen waren laut der Bilanz auch die von der KI-Welle getriebenen Börsen. Doch das galt nicht für alle: So zählen die Partners-Group-Gründer Marcel Erni, Alfred Gantner und Urs Wietlisbach wegen des Kurseinbruchs bei ihrem Unternehmen zu den grössten Verlierern in der diesjährigen Rangliste. Ihr Vermögen ist je um rund 500 Millionen geschrumpft, beläuft sich aber immer noch auf über 2 Milliarden. (sda/cbe)