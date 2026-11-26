Thomas Schöb hat vor wenigen Wochen seine Einzelfirma aufgelöst und steigt damit auch offiziell aus der Werbung aus. Er blickt aber ohne Groll zurück: Im Podcast erzählt er, warum er gerne als Einzelkämpfer arbeitete und warum seine Anstellungen bei GGK Basel oder Ruf Lanz nicht von Dauer waren. Zudem verrät er, wie er zu seinen besten Ideen kam und warum er kein Fan des viel beschworenen Teamspirits ist.

Thomas Schöb wurde 1965 in Zürich geboren, wo er auch aufwuchs und zur Schule ging. Durch seinen Vater, der eine Druckerei besass, kam er erstmals mit Werbung in Kontakt. Er studierte Germanistik an der Universität Zürich und schloss mit einer Lizenziatsarbeit bei Peter von Matt ab. Danach arbeitete er kurzzeitig als fest angestellter Texter bei verschiedenen Agenturen, unter anderem bei GGK Basel. Anschliessend war er als freischaffender Werbetexter und Kreativer für Agenturen wie Spillmann/Felser/Leo Burnett, Havas oder Publicis tätig, bei Ruf Lanz war er zwischenzeitlich drei Jahre angestellt. Dabei schuf er einige Klassiker der Schweizer Werbegeschichte, etwa die Ed-Fagan-Kampagne der damaligen Bank Coop oder die Covid-Social-Media-Kampagne des FCZ. Im Lauf seiner Karriere gewann Schöb unter anderem Gold beim ADC, Gold am Edi.17 und einen goldenen Löwen in Cannes. Zwischendurch wollte er Lehrer werden: Von 2017 bis 2022 übernahm er neben seiner Arbeit als Freelancer diverse Vikariate an den Kantonsschulen Enge, Hohe Promenade und Zürich Nord sowie am Realgymnasium Rämibühl. Nach fünf Jahren gab er den Plan auf und kehrte ganz in die Werbung zurück.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.