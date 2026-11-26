Publiziert am 26.11.2026

Patti Basler erhält den 55. Deutschen Kleinkunstpreis. Das Mainzer «Unterhaus» vergibt den Preis, er ist mit 5000 Euro dotiert. Die Jury bezeichnet Basler in ihrer Begründung als «satirische Instanz» und «Wortakrobatin». In einer von Neutralität und Konkordanz geprägten Schweiz bringe sie Themen «auf den Punkt und auf die Pointe».

Besonders hervorgehoben werden Baslers Auftritte in der SRF-Politsendung «Arena». Dort fasst sie die Diskussion noch während der Sendung als Gedicht zusammen. Zudem verweist die Jury auf Baslers Präsenz im gesamten deutschsprachigen Raum. SRF ist in der Jury durch Barbara Anderhub und Daniel Kaufmann vertreten, wie aus der Mitteilung des Senders hervorgeht. Basler ist nicht die erste Schweizer Preisträgerin: Für 2024 waren Hazel Brugger in der Sparte Stand-Up und das Duo Ursus & Nadeschkin mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden.

Die Verleihung findet am 13. März 2027 im Frankfurter Hof in Mainz statt, Tobias Mann moderiert. Weitere Preise gehen an Simon & Jan (Musik), Fil (Kleinkunst), Alex Stoldt (Stand-up) und Toxische Pommes (Förderpreis der Stadt Mainz). Rainald Grebe erhält den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz. 3sat strahlt die Aufzeichnung am 21. März um 20.15 Uhr aus.

Basler ist seit Jahren auch für Kongresse und Podien als Live-Protokollantin im Einsatz. Im Jahr 2019, kurz nach ihrer Auszeichnung mit dem Salzburger Stier, sprach sie im «Creative Coffee» mit persoenlich.com über diese Arbeit. Sie sagte, dass sie sich auf solche Auftritte bewusst nicht vorbereitet und dass sie junge Frauen ermutigt, nach Rückschlägen weiter auf die Bühne zu gehen.

Bei SRF ist Basler ab 6. Dezember in der Satire-Talkreihe «Pattis Fight Club» zu sehen (persoenlich.com berichtete). An vier Sonntagen empfängt sie Gäste aus Politik und Wirtschaft in einem fiktiven Boxkeller unter dem Bundeshaus. (pd/cbe)