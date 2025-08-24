Swiss Comedy Award: Shake Company gewinnt Hauptpreis

Publiziert am 24.08.2025

In ihrem Stück «Forever Young» verwandelt die Shake Company ein stillgelegtes Theater im Jahr 2024 in eine Altersresidenz für ehemalige Bühnenstars, wie SRF zur Ausgabe vom Samstag schreibt. Eine der Hauptrollen bekleidet Sängerin Fabienne Louves, die durch den Gewinn der Castingshow Musicstar bekannt wurde.

Der Preis in der Kategorie Solo ging an Jane Mumford. In ihrem Solo «Leben» zieht die Schweiz-Britin Bilanz über Coolness-Druck, Einsamkeit, Weltschmerz und das Nicht-Dazugehören, hiess es weiter. Der Ehrenpreis ging an das Komikerduo Divertimento. Nach über 25 Jahren und mehr als 1750 Auftritten treten Jonny Fischer und Manu Burkart mit «Bucket List» nun ihre Abschiedstournee an.

Bei der womöglich letzten Ausgabe der Swiss Comedy Awards (SCA) gewannen ausserdem Jonathan Baranowski in der Kategorie Online und Valerian Mollet in der Kategorie SRF 3 Best Talent Comedy weitere Preise.

Wie SRF im Februar bekannt gab, wird in Zukunft auf die jährliche Ausgabe des SCA verzichtet. Grund dafür seien «Spar- und Personalmassnahmen aufgrund der angespannten finanziellen Situation.» Stattdessen werden neue Angebote entwickelt, die sich mit dem veränderten Medienkonsum besser für eine zeitversetzte Nutzung auf Streamingplattformen eignen. «SRF ist aber daran interessiert, den Award zu lizenzieren und zu übertragen, sollte er weiterhin stattfinden», wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. (sda/spo)