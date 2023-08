Radio Night 2023: So «juicy» feiert sich die Radiobranche

Zahlreiche Persönlichkeiten aus der Musik- und Werbebranche haben es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, um an der Radio Night eines der beliebtesten und reichweitenstärksten Medien zu feiern. Vor eindrücklicher Seekulisse, mit kulinarischen Köstlichkeiten und bei eher kühleren Temperaturen tauschten sich am Mittwochabend rund 250 geladene Gäste im Haus am See in Zürich-Wollishofen über die neuesten Entwicklungen in der Radiobranche aus.

Begrüsst wurden die Gäste von Ralf Brachat, Managing Director der Swiss Radioworld. Er zitierte aus dem am Dienstag vorgestellten IGEM-Digimonitor (persoenlich.com berichtete). «Neben dem ganzen Digital-Hype kommen auch die klassischen Medien wieder mächtig in Fahrt. Neben TV ist Radio mit 6,1 Millionen Hörern das reichweitenstärkste Medium», so Brachat. Es seien nicht nur die älteren Leute, die Radio hören würden. «83 Prozent aller Personen unter 35 Jahren hören regelmässig Radio – und 35 Prozent davon sogar täglich.»

Neben Networking konnte das Team der Swiss Radioworld auch mit einem musikalischen Highlight punkten: Der Schweizer Rapper EAZ, bekannt aus der vierten Staffel der 3+-Sendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert», sorgte unter anderem mit seinem Charthit «Juicy» für eine ausgelassene Stimmung am Zürichsee.

Wie jedes Jahr findet die Radio Night am Vorabend des SwissRadioDay statt. Einer der Hauptredner am Donnerstag ist RadioGPT-Erfinder Daniel Anstandig. Er stellte sich bereits vorab den Fragen von persoenlich.com. (pd/cbe)