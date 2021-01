CNN: Sohn von Trivago-Chef platzt in Interview

Der siebenjährige Sohn des Chefs des Reiseportals Trivago, Axel Hefer, ist in ein TV-Interview seines Vaters mit dem US-Nachrichtensender CNN hineingeplatzt – zur Freude von Moderator Richard Quest. «Wir haben einen Besucher», sagte Quest, nachdem der blonde Junge im Schlafanzug durch eine Tür im Hintergrund in das Zimmer gekommen war, in dem Hefer sass. Der Name seines Sohnes sei Victor und er wolle ins Bett gebracht werden, sagte Hefer.

Victor sass dann noch eine Zeit lang auf dem Schoss seines Vaters, bevor er durch die Tür wieder verschwand – um dann zum Schluss des Interviews über die Aussichten für den Reisemarkt in der Corona-Pandemie wieder aufzutauchen. «Geben Sie Victor eine zusätzliche Umarmung und ein Eis von uns», sagte Moderator Quest zum Abschluss. «Er hat uns den Tag verschönert.»

Hefer teilte später ein Video des Interviews per Kurznachrichtendienst Twitter und ergänzte: «Victor sagt ‹Gute Nacht› und danke für das Eis!»

It is the little things in life... Thanks @richardquest and @questCNN for having me on. Victor says goodnight and thanks for the ice cream! https://t.co/kB43A208mE