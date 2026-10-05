Publiziert am 05.10.2026

Nach «Breakfast with Shakespeare» und «Frühstück mit Fritz & Max» widmet sich die Sonntagsmatinée des Stadttheaters Schaffhausen in der kommenden Saison einem neuen Thema: «Die Kunst der Komödie». Theaterdirektor Jens Lampater und der Publizist und Moderator Matthias Wipf empfangen dafür vier Gäste aus den Bereichen Kultur, Medien und Politik. Wipf publizierte zuletzt den Roman «Das Beret des Comandante» über die Kubakrise im Oktober 1962 aus der Sicht des Schweizer Diplomaten Emil Stadelhofer. Zudem machte er sich mit seiner Forschung zur Bombardierung Schaffhausens 1944 über die Grenzen hinaus einen Namen.

Unterschiedliche Perspektiven auf Humor und Komik

Den Auftakt macht am 8. November 2026 die Podcasterin Leila Ladari. Am 29. November folgt der ehemalige Bundeskanzler Walter Thurnherr. Der Kabarettist Michael Elsener ist am 17. Januar 2027 zu Gast, die Schauspielerin Fabienne Hadorn beschliesst die Reihe am 14. März 2027. Die Gespräche sollen unterschiedliche Perspektiven auf Humor und Komik eröffnen. Dabei kommen Persönlichkeiten aus Kabarett, Schauspiel, Medien und Politik zu Wort. Das Format hat im Stadttheater bereits Tradition und stiess bei den bisherigen Ausgaben auf grosses Publikumsinteresse. Zu den früheren Gästen gehörten unter anderem SRF-Moderator Urs Gredig, Antikorruptionsexperte Mark Pieth, Literaturkritiker Julian Schütt, Journalist Fabian Eberhard und Sexberaterin Caroline Fux. Zum Matinée-Konzept gehört neben dem Gespräch auch ein ausgedehntes Frühstück im Foyer des Stadttheaters. Junge Erwachsene unter 25 Jahren erhalten freien Eintritt. (pd/ma)