«Einstein»-Moderatorin Kathrin Hönegger hat am Donnerstag geheiratet. Gefeiert wurde an einem der besten Orte, die man sich aktuell vorstellen kann: im Seebad Enge in Zürich. «Wir sind voller Glück», habe die 34-Jährige zu «G&G» über ihren grossen Tag gesagt und postete ein entsprechendes Foto auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Kathrin Hönegger (@kathrinhoenegger) am Jul 27, 2018 um 2:04 PDT

Das quittierten ihre Follower mit einem Sturm roter Herzen:

So könnte es weiter gehen, denn das nächste Familienereignis steht vor der Tür: das erste Kind des frischgebackenen Ehepaars. Die Moderatorin erwartet gemäss der Online-Ausgabe der «Schweizer Illustrierten» ein Baby. (sda/red)