Die Glückskette hat am nationalen Sammeltag für die Opfer der Hungerkatastrophe in Ostafrika bis am Mittag eine Million Franken gesammelt.

Unser Solidaritätstag ist im Gange. Vielen Dank für Ihre grosse #Solidarität!



Die Glückskette wird am nationalen Solidaritätstag von den öffentlichen Fernseh- und Radiostationen in der Schweiz unterstützt. Als ein Beispiel für eine grosszügige Spende erwähnte die Moderatorin von Schweizer Radio SRF am Mittwochvormittag eine Familie. Sie führten eine gute Ehe, ihre Kinder und Enkelkinder seien gesund, hätten sie verlauten lassen. Sie spendeten aus tiefer Dankbarkeit.

In einem anderen Fall habe eine Frau angerufen, um 100 Franken für Ostafrika zu spenden. Sei sei dann mit ihrem Hund spazieren gegangen und habe nochmals darüber nachgedacht. Sie habe dann erneut zum Hörer gegriffen und ihre Spende auf 500 Franken erhöht. Auch Moderator Sandro Brotz berichtet auf Twitter von emotionalen Telefonanrufen in der Spendenzentrale.

„Wissen Sie, ich bin 88 und brauche das Geld viel weniger als die Menschen in Ostafrika. Ich möchte 1000 Franken spenden.“ - herzerwärmende Telefonanrufe in der Spendenzentrale @Glueckskette. Danke! P.S: 0800 87 07 07@SRGSSR pic.twitter.com/peFn7P0lxF — Sandro Brotz (@SandroBrotz) November 23, 2022

Der Sammeltag ist am Mittwoch um 7 Uhr gestartet und soll noch bis 23 Uhr dauern. Spenden können auch Online eingegeben werden. Spenden nimmt die Glückskette über ihr Internetportal, online über glueckskette.ch und über die Telefonnummer 0800 87 07 07 entgegen.



Die Länder am Horn von Afrika –Kenia, Somalia und Äthiopien – leiden derzeit unter der schlimmsten Dürre der letzten 40 Jahre. Mehr als 36 Millionen Menschen sind von Nahrungs- und Wasserknappheit betroffen. Fast neun Millionen Nutztiere sind aufgrund des Wassermangels verendet.

Bereits im April hat die Glückskette ein Spendenkonto wegen der Dürre am Horn von Afrika eröffnet. Sie konnte mit Spenden und einer Sofortfinanzierung aus dem Glückskette-Nothilfe-Fonds schon über 1,8 Millionen Franken für die Unterstützung der Betroffenen einsetzen.



Afrika stand vor viereinhalb Jahren bereits einmal bei einem Sammeltag der Glückskette im Zentrum. Damals ging es um die Hungersnot in Nigeria, Südsudan und Somalia. Insgesamt kamen dabei innert eines Jahres 19 Millionen Franken zusammen. (sda/mj)