Der Bachelor: Staffelfinale wieder für alle zeitgleich

Wem vergibt «Bachelor» Kenny seine letzte Rose? Das Staffelfinale wird am 24. Oktober auf 3+ ausgestrahlt – und zeitgleich auch auf dem CH-Media-Streamingportal Oneplus. «Gerne würden wir das Finale unseren Premium-Userinnen und -Usern wie gewohnt eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zeigen. Leider hat das aber beim Finale von ‹Die Bachelorette› dazu geführt, dass der Sieger vor der TV-Ausstrahlung gespoilert wurde und die Finalsendung dann logischerweise ordentlich an Spannung eingebüsst hat», heisst es in einem Oneplus-Newsletter vom Montag.

In der Tat wurde im Juni – wenig überraschend– schon vor der TV-Ausstrahlung öffentlich, wer von «Bachelorette» Yuliya die letzte Rose bekam. Der Blick berichtete als erstes darüber (persoenlich.com berichtete). Das soll sich bei der aktuellen Staffel von «Der Bachelor» nicht wiederholen. Im Oneplus-Newsletter heisst es dazu zielgruppengerecht: «Das tut uns leid. Und ja, wir finden das ebenso *** wie ihr.»

Immerhin: Einen leichten Vorsprung sollen Oneplus-Premium-Abonnenten dennoch haben. Da die Folge am kommenden Montag ohne Werbeunterbrechungen gestreamt wird, ist bereits um 22 Uhr bekannt, wem die letzte Rose gebührt. TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer brauchen dann rund 30 Minuten mehr Geduld. (cbe)