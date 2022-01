Rocky Horror Show: Steffi Buchli debütiert im Musical

Richard O'Briens legendäre «Rock Horror Show» ist vom 6. bis 10. April 2022 in Zürich im Theater 11 zu Gast. Mit von der Partie ist neben vornehmlich britischen, in London gecasteten Darstellenden, Steffi Buchli. Die Sportjournalistin wird in der Rolle der Erzählerin die Cast komplettieren.

Buchli freut sich, den «Time Warp» gemeinsam mit international erfolgreichen Musical-Darstellern zu tanzen. Die Figur der Erzählerin in der Rocky Horror Show, die das turbulente, antibürgerliche Geschehen auf der Bühne aus den Augen des Bürgertums kommentiert, liefert eine wunderbare Vorlage für schrägen Humor.

«Das wird grossartig. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team - lauter Top-Profis, nota bene. Und der Live-Sound der Band erst! Mit Rob Fowler auf der Bühne zu stehen ist mega. Bei seinem Auftritt als Frank'n'Furter werde ich bestimmt Gänsehaut haben!», wird Steffi Buchli in der Mitteilung zitiert.

Seit Januar 2021 ist Buchli als Sportchefin der Blick-Gruppe tätig. Zuvor zeichnete die Zürcherin als Programmchefin für den Aufbau des Pay-TV-Sportsenders MySports verantwortlich. Nationale Bekanntheit erlangte Steffi Buchli als Aushängeschild und Identifikationsfigur von SRF Sport. Sie war Gastgeberin bei Olympischen Spielen, führte als Co-Host durch die Show «Credit Suisse Sports Awards», moderierte die News-Sendung «Sport Aktuell» sowie Live- und Talk-Formate.

Kurz vor Tournee-Start findet ein digitales live-gestreamtes Presse-Event am 4. Februar 2022 um 13 Uhr statt. Das Event wird live aus dem Capitol Theater in Düsseldorf übertragen. Die Teilnehmenden bekommen damit einen tiefen Blick hinter die Kulissen der Proben und in den Entstehungsprozess der Inszenierung, wie es in einer Mitteilung heisst. Besondere Unplugged-Versionen von Songs wie «The Time Warp», «Science-Fiction» oder «Sweet Transvestite» werden so hautnah erlebbar. Ebenfalls eine Hommage an das kürzlich verstorbene Mitglied der «Rock Horror»-Familie Meat Loaf. (pd/mj)