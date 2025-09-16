Felluxe: Von der Kommunikation zum Hundesalon

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit in der Medien- und Kommunikationsbranche gründete Myrto Joannidis kurz vor ihrem 50. Geburtstag die Felluxe GmbH. Gemeinsam mit Jaclyn Demuth eröffnete sie einen Hundesalon im zürcherischen Oberrieden.

Joannidis war von 2005 bis 2020 bei Radio 24 tätig, zunächst als Moderatorin, später im Bereich Sounddesign und On-Air-Promotion. Nach einem «Auszeitjahr» wechselte sie 2022 zur Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, wo sie als Kommunikationsverantwortliche für Information, Aufklärung und Fundraising zuständig war (persoenlich.com berichtete). Ende September beendet sie diese Tätigkeit, um sich vollständig ihrem neuen Unternehmen zu widmen.

Vom Mikrofon zur Megaföhn

Joannidis, die einst als Sängerin von Subzonic mit dem Hit «Titelgschicht» schweizweit bekannt wurde, absolvierte eine Ausbildung zur Hundecoiffeuse – ursprünglich geplant zur Erweiterung ihres Fachwissens bei der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz. «Während der Ausbildung ist es um mich geschehen. Mir hat die Arbeit am Tier so gut gefallen», erklärt sie gegenüber persoenlich.com ihre spontane Geschäftsidee. Zusammen mit ihrer Ausbildungskollegin Jaclyn Demuth (Bark and Bubbles) verwirklichte sie den gemeinsamen Traum vom eigenen Salon.

Joannidis ist nicht die erste Sängerin, die zur Hundecoiffeuse wurde – sie holte sich vor der Ausbildung noch Ratschläge bei «MusicStar»-Gewinnerin Fabienne Louves ab. Louves hatte sich 2021 während der Corona-Pandemie zur Hundecoiffeuse ausbilden lassen und im Hundesalon «Die Hundecoiffeurei» in Zürich gearbeitet.

Felluxe setzt auf «nonaversive, kooperative, tierfreundliche Fellpflege in entspannter, liebevoller Atmosphäre». Der Salon verbindet Joannidis' Leidenschaften für Tiere, Kommunikation und Kreativität unter einem Dach. «Mir haben Herz, Handwerk und Tierliebe» zu diesem neuen Weg geführt, so die Unternehmerin.