Radio Night 2018: Von Radiomachern und Regentropfen

Pünktlich zum Start der Radio Night in Zürich-Wollishofen zog am Mittwochabend ein Gewitter über das Gelände. Die Organisatoren waren gerüstet, die Zelte auf- und die Getränke kaltgestellt. So konnte das Stelldichein der Radioprominenz dennoch trocken starten – nur die Kehlen wurden befeuchtet. Später gesellte sich sogar die Sonne wieder kurz dazu.

Just in dem Moment, als Sänger Baschi den Event mit einem kurzen Live-Auftritt auflockerte, goss es draussen erneut wie aus Kübeln. Die Radiomacher bekamen drinnen im Haus am See einen ersten exklusiven Vorgeschmack auf das achte Studioalbum von Baschi, das am 7. September – einen Tag nach seinem Geburtstag – auf den Markt kommt.

An der Radio Night wurden alte Freundschaften gepflegt und neue Kontakte geknüpft. Die Radiomacher tauschten sich mit Werbekunden und Agenturen über die vielen Chancen und Herausforderungen des Mediums Radio aus. «Es freut mich, dass auch dieses Jahr so viele Leute unserer Einladung gefolgt und ins Haus am See gekommen sind», sagte Ralf Brachat, Managing Director von Swiss Radioworld, vor den rund 300 Gästen.

Als sich einzelne davon eher früh verabschiedeten, war nicht selten zu hören: «Ich muss morgen früh auf Sendung.» Jene, die länger geblieben sind, wird man am Donnerstag am Swiss Radio Day im Kaufleuten anhand der Augenringe erkennen. (cbe)