Wein Battle: Wenn Prominente dem Rebensaft frönen

Sie sind die Rockstars der Weinindustrie. Sie sind Philosophen und Künstler zugleich. Und manch einem haben sie wohl auch schon ein Date mit einer guten Weinempfehlung gerettet. Nun bringt Sat.1 Schweiz, zusammen mit dem Weinhändler und Gastronomieunternehmen Bindella, die Sommeliers ins Fernsehen: «Wein Battle».

In «Wein Battle» dreht sich alles um den edlen Rebensaft. Es treten jeweils zwei Sommeliers gegeneinander an. Sie duellieren sich über drei Runden und stellen ihr Können, ihren Charme und vor allem ihr Fachwissen unter Beweis. Neben der korrekten Weinwahl wird auch die Art der Präsentation von der Jury bewertet, wie es in einer Mitteilung heisst. Natürlich werde auch die Königsdisziplin Teil der Show sein: Das Blind Tasting.

Bewertet werden die Weinprofis von einer Experten-Jury bestehend aus Shirley Amberg (Sommelière und Autorin), Benjamin Herzog (Chefredaktor des Magazins «Falstaff» und Besitzer einer Wein-Bar) sowie Joachim Günther (Weinakademiker und Dozent an der Académie du Vin). Zudem wird in jeder Sendung eine Gastjurorin oder ein Gastjuror die Jury unterstützen. Darunter sind Fabian Zbinden (Szene-Koch), Anastasia Lammer (Food-Bloggerin), Linda Fäh (Musikerin), Christa Rigozzi (Moderatorin) und Beat Schlatter (Schauspieler).

Moderiert wird die Sendung von Moderatorin und Food-Bloggerin Zoe Torinesi. Sie führt die Zuschauer durch die fünf Sendungen. «Wein Battle» läuft ab Mittwoch, 5. Juni 2019, 19:55 Uhr wöchentlich in Sat.1 Schweiz. (pd/cbe)