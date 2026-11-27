Publiziert am 27.11.2026

Das House of Communication Zürich hat am Donnerstag die Schweizer Resultate des CMO Barometers 2027 veröffentlicht. Die jährliche Studie der Serviceplan Group entsteht in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), Heidrick & Struggles, Seven.One Media und LinkedIn. Im September 2026 haben sich insgesamt 655 Marketingverantwortliche aus mehreren europäischen Ländern und dem Nahen Osten an der Online-Befragung beteiligt. Wie viele davon aus der Schweiz stammen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Mit einer Verschlechterung der Branchenlage rechnen 23 Prozent der Schweizer Befragten, nach 36 Prozent im Vorjahr. Laut den Studienverantwortlichen gehört die Schweiz damit zu den Ländern mit dem stärksten Zuwachs an optimistisch gestimmten CMOs. Bei den Budgets zeigt sich dieser Stimmungsumschwung bisher nur zurückhaltend. Mehr CMOs wollen ihr Budget erhöhen als kürzen, im Vorjahr war es umgekehrt. Konkrete Anteile nennt die Mitteilung nicht. Die Autorinnen und Autoren sprechen von einer «Normalisierung nach einem zurückhaltenderen Vorjahr».

Als wichtigstes Thema für 2027 nennen 73 Prozent der Befragten ungestützt KI und Automatisierung. Kein anderes Thema kommt auf einen vergleichbaren Wert. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn die Befragten 100 Franken auf verschiedene Marketingtrends verteilen sollen. Dann liegen KI, Customer Experience und Performance-Marketing nahezu gleichauf. 70 Prozent der Marketingverantwortlichen wollen in ihren Teams KI-Kompetenz aufbauen, mehr als bei jeder anderen abgefragten Fachkompetenz. Bei Unternehmen, die KI besonders stark gewichten, stehen die Integration in bestehende Prozesse und die Verlässlichkeit der Ergebnisse als Herausforderungen im Vordergrund. Diese Aussage beruht allerdings auf einer Teilstichprobe von 23 Befragten. Beim eigenen Rollenverständnis sehen sich die Schweizer CMOs am häufigsten als Treiberinnen und Treiber der KI- und Technologie-Transformation, gefolgt von der Rolle als Wachstumsverantwortliche. Auf Rang drei folgt People- und Change-Leadership. Diese Rolle wird in der Schweiz höher gewichtet als im internationalen Vergleich.

Von Agenturen erwarten die Befragten am häufigsten KI-Expertise inklusive Befähigung der eigenen Teams (57 Prozent). Kreativität und Ideenentwicklung folgen mit 51 Prozent. Unternehmen mit sinkendem Marketingbudget sparen in vielen Fällen auch bei den Agenturen: In dieser Gruppe reduzieren 74 Prozent ihre Agenturausgaben. Auch dieser Wert stützt sich auf lediglich 23 Befragte. Aus Sicht der Studienverantwortlichen profitieren Agenturen umgekehrt nicht automatisch, wenn Marketingbudgets steigen.

Drei Zielkonflikte prägen die Marketingentscheide laut der Studie etwa gleich stark: Markenaufbau gegenüber kurzfristiger Performance, Premium-Positionierung gegenüber Preis- und Promotionsdruck sowie Effizienz gegenüber kreativer Differenzierung. Wo Unternehmen eine klare Priorität zwischen Performance und Marke setzen, fällt der Entscheid häufiger zugunsten kurzfristiger Resultate aus: 26 Prozent nennen Performance, 8 Prozent den langfristigen Markenaufbau. Da ein grosser Teil der Befragten andere Zielkonflikte oder keine solche Priorität nennt, lässt sich daraus keine generelle Präferenz ableiten. Bei Unternehmen mit wachsendem Budget gehört der Markenaufbau zu den wichtigsten Investitionsfeldern. Bei sinkenden Etats zählt er gleichzeitig zu den Bereichen, in denen häufig gekürzt wird. Auch diese Werte basieren auf kleinen Teilstichproben. Die vollständigen Schweizer Resultate hat das House of Communication auf seiner Website publiziert. (pd/cbe)