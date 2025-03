ESC 2025

Zoë Më vertritt die Schweiz mit dem Song «Voyage»

Mit dem Pop-Chanson wird die 24-jährige Musikerin Zoë Më die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt vertreten, der dieses Jahr in Basel stattfindet. Die Auswahl des Songs erfolgte in einem mehrstufigem Verfahren.

Zoë Më hat schon mehrere Preise für ihr Musikschaffen erhalten. (Bild: zVg/SRF)