Wirz: 1-1-7-Siechinnen in Szene gesetzt

Publiziert am 14.01.2025

Die Kantonspolizei Bern steht vor der Herausforderung, neues Personal zu gewinnen. Gesucht werden engagierte und motivierte Mitarbeitende, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit und Ordnung im Kanton zu leisten.



Um dieses Ziel zu erreichen, wurde Wirz mit der Entwicklung und Umsetzung einer Recruiting-Kampagne beauftragt, so heisst es in einer Mitteilung. Im Zentrum dieser Kampagne steht die Wortmarke «1-1-7-Siech», welche die Notrufnummer der Polizei mit Schweizer Mundart direkt mit einer Jobbeschreibung kombiniert. Sie soll hervorheben, dass Polizistinnen und Polizisten bei der Kantonspolizei Bern wahre Alleskönnerinnen und Alleskönner sein müssen. Genau das sollen auch die Kampagnensujets aufzeigen, welche in Zusammenarbeit mit dem Illustrator Benjamin Güdel umgesetzt wurden.

Mit dieser Kampagne positioniere sich die Kantonspolizei Bern als moderne Arbeitgeberin, die den Anspruch an den Beruf mit einem Augenzwinkern kommuniziert und gleichzeitig die Attraktivität und Wichtigkeit der Polizeiarbeit ins Zentrum stellt, heisst es weiter.

Die Kampagne ist seit Montag im gesamten Kanton Bern als (D)OOH, auf diversen Online-Plattformen sowie als verschiedene Printmassnahmen zu sehen. (pd/awe)