«Vier Millionen Frauen in der Schweiz sind zu wichtig, um unerwähnt zu bleiben», sagt Matthias Schneider Kommunikationschef von Coca-Cola Schweiz. Er hat zusammen mit der Agentur Wunderman Thompson zum Weltfrauentag vom 8. März eine spezielle 20-Minunten-Ausgabe ermöglicht.

Leserinnen zur Diskussion einladen

Alle redaktionellen Texte in der Print-Ausgabe der Pendlerzeitung 20 Minuten (Deutschschweiz & Romandie) vom Montag, dem 9. März in einer ungewöhnlichen Form. Wo in der Regel männliche Wortformen verwendet werden – zum Beispiel Ärzte, Manager oder Politiker –, kommen ausschliesslich und bewusst nur die weiblichen Formen zum Einsatz. Es stehen zum Beispiel Bezeichnungen wie Ärztinnen, Managerinnen oder Politikerinnen. Jeder dieser Begriffe ist mit einem Stern (*) versehen, der auf die Erklärung der Aktion verweist – in der Fusszeile jeder Zeitungsdoppelseite. Zudem werden die LeserInnen eingeladen, an einer Online-Diskussion teilzunehmen. Dieses Diskussionsforum wird zusätzlich mit einem Online-Video beworben.

«Worte beeinflussen unser Denken»

Die Aktion steht im Rahmen der im Januar lancierten Kampagne «Für eine Schweiz des #mitenand», in der sich Coca-Cola Schweiz für eine bunte und diskriminierungsfreie Gesellschaft stark macht. «Mit dieser Aktion möchten wir gesellschaftliche Klischees und Vorurteile ansprechen und hinterfragen. Denn wir glauben, dass Worte beeinflussen, wie wir die Welt sehen. Sie beeinflussen unser Denken und schaffen die Realität, in der wir leben», so Schneider.

Zuletzt machte Coca-Cola mit einer Regenbogen-Anzeige vor der Abstimmung zur über Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung (persoenlich.com berichtete). (eh)