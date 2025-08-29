Ad School: 21 Talente beginnen CAS-Lehrgang

Publiziert am 29.08.2025

Der diesjährige Studiengang der Ad School ist am 22. August mit 21 Teilnehmenden in die beiden Vertiefungen Kreation und Strategische Planung gestartet. Die Ausbildung deckt zentrale Bereiche der modernen Markenkommunikation ab: Strategie, Kreation, Ideen und Umsetzung, Brand Experience, PR/Publicity, Media, Präsentationstechnik, Kommunikationsrecht, Markt- und Trendforschung sowie KI im kreativen Prozess (persoenlich.com berichtete).

Die Studierenden erhalten einen umfangreichen und praktischen Einblick in die kreative und strategische Arbeit von Kommunikationsspezialisten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Ausbildung kombiniert Vorlesungen mit praktischer Arbeit, wobei Aufgaben selbstständig, im Team und im interaktiven Austausch zwischen den beiden Vertiefungsrichtungen gelöst werden. Eine interdisziplinäre gemeinsame Abschlussarbeit schliesst die Lehrgänge ab.

Die Ad School ist eine Initiative der Verbände Leading Swiss Agencies (LSA) und ADC Switzerland, die dem Nachwuchs der Kommunikationsbranche eine zeitgemässe Weiterbildung bieten wollen. Dabei sollen die besten Talente der Branche von den besten Vertreterinnen und Vertretern lernen.

Der Lehrgang wird von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich als «Certificate of Advanced Studies Kreation und Strategische Planung» mit 15 ECTS-Punkten anerkannt. (pd/cbe)