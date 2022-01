The One Show: 24 Shortlists für Schweizer Agenturen

The One Show hat eine vollständige Liste aller eingereichten Arbeiten, die die erste Beurteilungsrunde überstanden haben, veröffentlicht. Zurzeit läuft die zweite Beurteilungsphase.

Die erste Hürde genommen haben dieses Jahr gleich fünf Schweizer Agenturen mit 7 Arbeiten verteilt auf 24 Plätze. Folgende Agenturen und Arbeiten sind auf der Liste vertreten:

Thjnk Zürich/Ateo – 9 Shortlists

Runtime für Ochsner Sport, nominiert in den Kategorien Branded Entertainment (Mobile Apps), (Audio), Direct Marketing (Digital Online – Websites & Mobile), Experiental & Immersive (Craft – Use of Sound), (Experiental Audio), Interactive, Online & Mobile (Mobile Applications), Radio & Audio (Innovation), (Experiental), (Custom Content).













TBWA\Zürich – 8 Shortlists

Porsche Taycan – Tesla Targeting für Porsche, in den Kategorien Creative Effectiveness (Consumer/Brand), Creative Use of Data (Targeting), Direct Marketing (Craft – Data-Driven Personalization), (Non-traditional & Guerilla Marketing).

#bornequal – Das X-Chromosom für Terre des Femmes, in den Kategorien Film (Television & VOD – Long – Form – Single), Integrated (Branding Campaign), Moving Image Craft (Writing – Single).











































Horoskop-Reihe für Sicherheitskommission Schreinergewerbe, in der Kategorie Print (Craft – Illustration).











Ruf Lanz – 6 Shortlists

When art has to move für Welti-Furrer Fine Art Transport, in den Kategorien Out of Home (Billboards & Transit – Series), Print (Posters – Series), (B2B/Trade Publication), Design (Promotional – Posters – Series).













Animal headprints für Stiftung Tier im Recht, in den Kategorien Out of Home (Billboards & Transit – Series), Print (Craft – Illustration).

















CRK /Jonathan Heyer Fotografie und Film – 1 Shortlist

#WieDuUndIch für Pro Infirmis, in der Kategorie Design (Craft Photography).

Die One Show in New York ist einer der härtesten Kreativwettbewerbe der Welt. Er zählt fürs Schweizer Kreativranking mit dem höchsten Faktor – wie der D & AD und Cannes. Ende Mai veröffentlicht die Jury die Liste mit den Finalisten, welche entweder Pencils aus Gold, Silber oder Bronze oder Merits gewinnen. (tim)