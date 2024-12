Publiziert am 05.12.2024

Mit einer Online-Adventsaktion und entsprechender Begleitkampagne wirbt Heads Corporate Branding für den Verein Zürcher Museen. Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich auf dem Online-Adventskalender der Zürcher Museen täglich ein neues Museumstürchen und gibt den Blick frei auf eine spezielle Überraschung für Kunst- und Kulturfreunde. Die Zürcher Museen wollen so die Vielfalt der Erlebnisse vermitteln, die es in ihren Räumen zu entdecken gibt, heisst es in einer Mitteilung. Begleitet wird die Aktion von einer Online-Banner- und Plakatkampagne.

Die 24 Museumstürchen öffnen sich exklusiv auf den Social-Media-Kanälen der Zürcher Museen (Instagram und Facebook). Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher täglich die Verlosung eines attraktiven Preises des entsprechenden Hauses. Teilnehmen kann man, indem man den Beitrag liked und im Kommentar zum Post jemanden markiert, mit dem man die Zürcher Museen entdecken will.

Die Vielfalt der Preise widerspiegle die Vielfalt der Museumslandschaft; zu gewinnen sind exklusive Führungen, Jahreskarten und kreative Erlebnisse, heisst es weiter. Was alles hinter den Museumstürchen steht, erfährt man natürlich erst Tag für Tag – bis Weihnachten. (pd/wid)