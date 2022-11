An einer Abendveranstaltung letzte Woche begrüsste die International Advertising Association rund 70 Gäste aus der Marketing- und Kommunikationsbranche in der neu eröffneten Westhive-Location in Zürich und bot auch internationalen Gästen dank dem Live-Stream die Möglichkeit an dem Event teilzunehmen.

Auf der Bühne stand der Referent Nicolas Bordas, VP International von TBWA Worldwide und in dieser Funktion auch verantwortlich für das Thema Sustainability.

Danach begrüsste das IAA Swiss Chapter zur Paneldiskussion:

Laura Loos (Head of Marketing Switzerland bei Coca-Cola), Roman Reichelt (CMO Global bei der Credit Suisse), Tobias Zehnder (Co-Founder Webrepublic und Repräsentant bei Green Media Switzerland) und Nicolas Bordas (VP International bei TBWA Worldwide und Co-Chair der Sustainability Task Force der European Association of Communication Agencies). Moderiert wurde das Panel vom IAA-Vorstandsmitglied Natasja Sommer-Feldbrugge, die durch den Abend führte.

Einleitend präsentierte Nicolas Bordas die verschiedenen Initiativen wie Ad Net Zero, AdGreen, den Medienrechner, der hilft die Emissionen der einzelnen Massnahmen zu messen oder ChangeThe Brief, ein Hilfsmittel, um als Agentur die richtigen Diskussionen mit den Kunden zu fördern. «Nachhaltigkeit ist ein wichtiges, gesellschaftliches Thema, das sich auch im Marketing niederschlägt», so Nicolas Bordas. «Wir brauchen entsprechende Instrumente und klare Standards, um als Agenturen unsere Kunden richtig beraten zu können.»