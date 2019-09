Festland: 80 Gäste begehen den Digitaltag analog

Die ganze Schweiz begeht den Digitaltag … Die ganze Schweiz? Nein. Eine kleine St. Galler Kommunikationsagentur lädt ein zum «Analogtag». Bei Festland wurden am Dienstag alle digitalen Geräte ausgeschaltet, um sich ganz auf die zeitlose Essenz guter Kommunikation zu besinnen (persoenlich.com berichtete).

Mehr als 80 Gäste fanden sich ab 9 Uhr an der Hinteren Bahnhofstrasse 3 ein und mussten als Erstes gleich ihr Handy abgeben. Denn die Agentur arbeitete an diesem Tag konsequent analog. Die Bildschirme waren abgedeckt, die Arbeitsproben wurden auf Pappen und Pinnwänden präsentiert und als Gästebuch diente eine Schreibmaschine.

Um 13 Uhr stand dann ein Vortrag von Frank Bodin auf dem Programm. Der frühere «Werber des Jahres» und heutige Twitter-Ambassador erzählte aus seinem bewegten (Berufs-)Leben. «Konsequent und charmant mit Folien auf einem Hellraumprojektor», wie es in einer Mitteilung heisst. In witzigen Anekdoten sei er auf die Wichtigkeit von Kreativität eingegangen und habe zwölf Creative Essentials aus seinem Bestseller «Do it, with love» vorgestellt. (pd/cbe)