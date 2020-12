Freundliche Grüsse: Adventliche Klimatipps mit Zürcher Akzent

Im Zuge der farbenfrohen «Mehr Zürich – weniger CO2»-Kampagne, welche im Sommer mit raffinierten Wortspielen die Stadt schmückte, konnten Zürcherinnen und Zürcher über die Kampagnenseite zuerich-co2.ch einen persönlichen Klimatipp zur CO2-Reduktion einsenden. Das Resultat von mehr als 400 Einsendungen zeigt klar: Der Klimaschutz liegt der Zürcher Bevölkerung am Herzen. Die Stadt Zürich verfolgt ambitionierte Klimaziele und baut dabei auch auf die Unterstützung der Bevölkerung. Deshalb wollte man diese Klimatipps unbedingt bei der Ausarbeitung der geplanten Adventsaktion berücksichtigen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zeitgleich läuft auch ein Gewinnspiel: Auf der Landingpage wird jeweils ein Bild der Tafel des aktuellen Tages veröffentlicht, wobei man am Hintergrund erkennen kann, wo in etwa sich diese befindet. Mit etwas Glück und der nötigen Stadtkenntnis kann man täglich eine Exemplar der beliebten «Mehr Zürich – weniger CO2» Stofftaschen gewinnen. Die gesamte Aktion stösst bei der Bevölkerung laut Mitteilung auf hohen Anklang, und bereits am ersten Tag konnten 600 Teilnahmen registriert werden. Noch bis am 24. Dezember kann man unter zuerich-co2.ch/#klimadvent jeden Tag am Gewinnspiel teilnehmen und gleichzeitig die Klimatipps der Zürcherinnen und Zürcher erkunden.

Verantwortlich bei der Stadt Zürich: Claudia Naegeli; verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Creative Direction), Morris Lötscher (Text/Konzept), Mara Schwegler (Art Direction), Kathy Känzig, Andrea Aegerter (Beratung), Isabelle Schmid (Social Media), Violetta Digital Craft (Website). (pd/cbe)