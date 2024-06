Publiziert am 10.06.2024

In einem aufwendigen Setting habe man die Zeit zurückgedreht und die AEK Bank während der 1990er Jahre nachgestellt, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Spot endet in der Gegenwart und zeigt die Realisierung des Traums vom Eigenheim.

Mit diesem Imagespot unterstreiche die bald 200-jährige AEK Bank ihre Rolle als verlässliche Finanzpartnerin, die ihre Kundinnen und Kunden über Generationen hinweg begleitet und ihnen hilft, individuelle Träume zu verwirklichen, teilt die Bank weiter mit.

Der Spot wurde an drei Drehtagen aufgenommen, die Darstellerinnen und Darsteller sind Laien aus der Region Thun.



Der so produzierte Imagespot dauert 78 Sekunden und wird ab sofort in der Werbung eingesetzt, unter anderem im Kino. Zusätzlich wurden drei Kurzclips à 15 Sekunden erstellt, die auf verschiedenen Online-Plattformen und im Bereich DOOH (Digital Out-of-Home) auf die AEK Bank aufmerksam machen.

Für die Umsetzung arbeitete die Bank erstmals mit der Video Factory GmbH zusammen, einer Agentur für Video-Marketing aus Thun. (pd/nil)