Jung von Matt: Agentur für Change-Kommunikation gegründet

Das Ökosystem von Jung von Matt wächst um eine weitere zentrale Kommunikationsdisziplin. June Corporate Communications unterstützt und begleitet ab sofort Kundinnen und Kunden in der Unternehmenskommunikation, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Managing Directors Nathalie Eggen und Yvonne Samaritani fokussieren dabei insbesondere auf Innovations- und Change-Kommunikation.

Wie kommunizieren wir Veränderung, damit Vorfreude entsteht? Wie kommunizieren wir Innovation, damit möglichst alle mithelfen, die Rakete zu zünden? Das sind Fragen, die die Agentur June Corporate Communications mit ihren Kundinnen und Kunden beantworten will. «Egal ob Leadership- oder etwa Nachhaltigkeitsinitiative: Klarheit und Einfachheit sind absolut zentral», sagt Yvonne Samaritani im gemeinsamen persoenlich.com-Interview mit ihrer Kollegin Nathalie Eggen.

«Der Juni ist der Monat mit neuen Anfängen in der Luft. Und damit auch der Monat, in dem man das Steuer noch herumreissen kann, damit das Jahr erfolgreich wird. Dafür stehen wir», so die Gründerinnen zu ihrem Namen. Entsprechend fokussiert June auf Unternehmen, die ihre Innovationskraft stärken möchten oder vor einem Change-Prozess stehen.

«Gerade im innovativsten Land der Welt, kann Innovation noch viel besser erzählt werden», sind Nathalie Eggen und Yvonne Samaritani überzeugt. «Wirtschaft und Wissenschaft hätten so viel mehr Erfolgsgeschichten zu erzählen. Da wollen wir unterstützen und enablen – und dabei natürlich auch die Power des Ökosystems von Jung von Matt nutzen.»

Antworten für interne und externe Fragen wollen die beiden auch in Change-Belangen finden. «Wir leben in einer Welt, in der die einzige Konstante Wandel heisst. Darin stecken enorme Kommunikationschancen», sagt Yvonne Samaritani. «Die Unternehmenskommunikation ist in den letzten Jahren massiv vielschichtiger geworden. Auch weil sich die Unternehmen selbst in einem Kulturwandel befinden», ergänzt Nathalie Eggen. «Wir bringen unsere ganze Erfahrung aus Journalismus, Corporate- und Beratungswelt zusammen, um diesen Kulturwandel kommunikativ optimal zu begleiten.»

Das Leistungsangebot von June umfasst im Wesentlichen vier Felder: Media & Public Relations, Corporate Publishing, CEO- & Expertenpositionierung und Change- & Krisenkommmunikation. In diesen Feldern berät die Agentur strategisch, unterstützt aber auch ganz konkret in der Umsetzung. Dabei ist es den Managing Directors besonders wichtig, dass sie für ihre Kundinnen und Kunden authentische und partnerschaftliche Sparring-Partnerinnen sind.

Yvonne Samaritani, Managing Director von June, war zuletzt stellvertretende Kommunikationsleiterin beim Migros-Genossenschafts-Bund und hat dort unter anderem den grössten Corporate Newsroom der Schweiz mitaufgebaut und Marken wie CoffeeB, Muji und Migusto lanciert beziehungsweise ausgebaut. Vor ihrem Wechsel in die Kommunikation war sie 12 Jahre lang Journalistin, unter anderem bei Ringier und der TX Group. Yvonne Samaritani ist ausgebildete Journalistin, hält einen Master in Unternehmenskommunikation der ZHAW und schliesst im Sommer ihren EMBA in Digital Leadership an der HWZ ab.

Nathalie Eggen, Managing Director von June, ist seit 12 Jahren Kommunikationsberaterin und hat unter anderem eine Beratungsagentur in der Schweiz mitaufgebaut. Zuletzt war sie als Executive Empowerment Director bei Jung von Matt für die Entwicklung des Key Account Managements und des Empowerments der Mitarbeitenden verantwortlich. Zuvor war sie Mediensprecherin bei der Migros und Journalistin. Nathalie Eggen hält einen Master in Unternehmenskommunikation der ZHAW. (pd/wid)