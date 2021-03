Internationale Ehre für Farner Consulting: Zwei Sujets aus der mehrjährigen Kampagne «The fine Art of Drinking.» für das Tessiner Weingut Al Mulinetto haben es in die internationale Selektion des renommierten Magazins Lürzer’s Archive geschafft. Dies schreibt Farner in einer Mitteilung.

Gestaltet wurden die beiden Plakate von den Schweizer Künstlerinnen Katrin von Niederhäusern und Elena Knecht. Sie werden die in der aktuellen Ausgabe von Lürzer’s Archive, Volume 5+6/2020, gezeigt, in der Kategorie «Beverages».







Lürzer's Archive ist weltweit renommierteste Fachmagazin für Design und Graphic Design. Es präsentiert alle zwei Monate herausragende Anzeigen, Plakate, Fernsehwerbung sowie digitale und interaktive Werbung aus aller Welt. (pd/eh)