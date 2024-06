Kreisvier: Alexandra Vatansever wird neue CEO

Publiziert am 01.07.2024

Alexandra Vatansever wird zum 1. Juli 2024 CEO der Basler Full-Service-Werbeagentur Kreisvier. Die Zürcherin, die in der Stadt am Rhein lebt, arbeitet bereits seit 2018 für Kreisvier und ist als Managing Director ebenfalls langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe - darauf, mit Kreisvier weiterzugehen, die Bekanntheit dieser talentierten Agentur zu steigern und durch unsere tägliche Performance als Agentur den Erfolg unserer Auftraggeberinnen und Auftraggeber kontinuierlich zu fördern», so Alexandra Vatansever.

Dieser Wechsel an der Agenturspitze ist laut Mitteilung Teil der längerfristigen Planung bei Kreisvier und soll die Innovationskraft der inhabergeführten Agentur weiter stärken. Vatansever werde das Unternehmen «zielgerichtet voranbringen und strategisch weiterentwickeln, um das Potenzial des multidisziplinären Teams von über 50 Spezialistinnen und Spezialisten weiterhin optimal für die Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Agentur zu nutzen».

Der bisherige CEO Christian Jost zieht sich nach 20 Jahren, davon acht als Geschäftsführer, aus dem operativen Bereich und der Geschäftsleitung zurück und wechselt in den Verwaltungsrat. «Alexandra Vatansever und ich haben viele Jahre eng zusammengearbeitet und ich freue mich, die Agenturleitung jetzt an sie weiterzugeben», lässt sich Jost zitieren. «Sie bringt frische Ideen mit und ist gleichzeitig bestens mit Kreisvier und unseren Kundinnen und Kunden vertraut. Dies ermöglicht die Fortsetzung des Erfolgs sowohl für unsere Kundinnen und Kunden, als auch für Kreisvier.» (pd/cbe)