Pop: Algen-Trailer prägt Festivaloptik

Vom 4. bis 9. November finden die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur statt. Das Programm umfasst Wettbewerbe, Weltpremieren, Konzerte, Partys, Talks und Industry-Events.
Der Festivaltrailer stammt von Matthias Sahli und Immanuel Esser. «Algen» erzählt eine dystopische Allegorie und verbindet dabei glitzernde digitale Elemente mit körniger analoger Filmästhetik. Dieser visuelle Kontrast prägt das Design sämtlicher Werbemittel, wie es in einer Mitteilung heisst.
Die Kampagne läuft auf Plakaten, in digitalen Aussenwerbeflächen, in Anzeigen, im Kino, online und am Festival selbst.
(pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei den IKW: Olivia Häberli (Leitung Kommunikation), Rudolf Gehring (kaufmännische Leitung), John Canciani (künstlerische Leitung), Inken Blum (Head of Industry); verantwortlich bei Pop Creative Services: Roli Hofer, Michi Benz (Strategie, Konzept und Kreation); Festival-Trailer: Immanuel Esser, Matthias Sahli.