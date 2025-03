Publiziert am 20.03.2025

Vor rund sieben Jahren führte 21Shares das erste Krypto-ETP an der Schweizer Börse ein und brachte damit Bewegung in die traditionelle Investmentlandschaft. Seitdem sind die Produkte von 21Shares mittlerweile an 13 Börsen notiert. Das Geschäftsmodell fand weltweit Nachahmer.

Die Agentur Fastr wurde beauftragt, eine Imagekampagne für 21Shares zu entwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese soll vor allem die Schweizer Herkunft des Unternehmens hervorheben und demonstrieren, dass 21Shares eine umfassende Research-Basis verfügt.

Die Kampagne ist derzeit sowohl digital als auch analog im Umfeld der Zürcher Finanz- und Investmentbranche zu sehen. (pd/awe)