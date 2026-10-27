Publiziert am 27.10.2026

Suan hat für Xamplo die Produktmarke Flucs entwickelt, wie aus einer Medienmitteilung vom Dienstag hervorgeht. Neben Namensgebung, Erscheinungsbild und Website verantwortete die Agentur auch die Markenstrategie und die Kommunikation zur Lancierung.

Xamplo mit Sitz in Laufen BL ist auf Service-Management und Automatisierung spezialisiert. Mit Flucs übernimmt die Firma für KMU das Automatisieren, Betreiben und Überwachen wiederkehrender Geschäftsprozesse – laut Website ab 250 Franken pro Monat.

Das Erscheinungsbild setzt auf Farbverläufe in Orange und Pink. Im Logo ist das «l» als geschwungener Strich gestaltet. Auf der Website wirbt Flucs mit dem Slogan «Schluss mit Bürokram. Flucs regelt das.»

Vorbereitet wurde die Lancierung mit einer Social-Media-Kampagne. Erstmals öffentlich trat Flucs an der Digital-World Conference vom 10. und 11. September im Haus der Wirtschaft in Pratteln auf. Suan gestaltete dafür die Markenanwendungen und den Konferenzauftritt. (pd/nil)