Perikom: Metaplan wird Partnermitglied

Publiziert am 27.10.2026

Metaplan ist dem Fachverein Perikom als Partnermitglied beigetreten, wie dieser am Dienstag mitteilte. In dieser Kategorie sind auch Farner Consulting und die ZHAW vertreten.

Metaplan wurde 1972 in Quickborn bei Hamburg gegründet. 2015 ging die Beratung in der Schweiz eine exklusive Partnerschaft mit Farner ein. Seit 2022 hat sie zudem eine eigene Gesellschaft in Zürich (persoenlich.com berichtete).

Sven Kette, seit Juli Verwaltungsrat der Schweizer Gesellschaft von Metaplan, verweist auf eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Perikom. «In den Formaten von Perikom konnten wir mit den Mitgliedern sowohl organisationstheoretische Argumente diskutieren, als auch Fragen der Organisationsgestaltung aktiv verproben», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

Perikom wurde 2011 an der HWZ gegründet. Die nächste Schweizerische Tagung HR/Interne Kommunikation findet am 13. Mai 2027 statt. (pd/nil)