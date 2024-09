Unter dem Claim «Alles Clara!» teilen Pflegekräfte in der neuen Arbeitgeberkampagne des Claraspitals ihre persönlichen Erfahrungen und erzählen, was das Arbeiten dort für sie auszeichnet.

Entwickelt hat die Kampagne die OSW Werbeagentur aus Basel. Ziel der Kampagne sei es, insbesondere Nachwuchskräfte in der Pflege anzusprechen und das Claraspital als attraktive Arbeitgeberin in einem stark umkämpften Markt zu positionieren, schreibt OSW in einer Medienmitteilung.Mit der Kampagne geht das Claraspital einen weiteren Schritt, um in der Mitarbeitergewinnung neue Wege zu gehen und dem Fachkräftemangel im Gesundheitssektor aktiv entgegenzutreten. Die Kampagne ist ab sofort auf Social Media, in Fachzeitschriften, auf Jobplattformen sowie im Spitalumfeld selbst zu sehen. (pd/nil)