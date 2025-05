Publiziert am 14.05.2025

Nach vier Jahren erneuert Bank-now ihren Markenauftritt. «Unsere bisherige Kampagne war erfolgreich, aber nach vier Jahren brauchte es frischen Wind», wird Giovanni Pichierri, Leiter Marketing bei Bank-now, in einer Mitteilung zitiert. Die neue Kampagne konzentriert sich auf eine zentrale Idee: Wer gut aufgestellt ist, bleibt gelassen – selbst wenn nicht alles nach Plan läuft.

Im Mittelpunkt steht weiterhin der bekannte Markenbotschafter Fred, der nun in einer weiterentwickelten Form erscheint. Er wird durch einen Schauspieler verkörpert, der eine speziell entwickelte Maske mit Robotik trägt. Das Gesicht wird von drei Operatoren in Echtzeit gesteuert. Die Maske entstand in Zusammenarbeit mit dem Studio DDT aus Barcelona, bekannt für die Oscar-prämierte Arbeit an «Pan's Labyrinth».

In der Kampagne begegnet Fred Menschen in Alltagssituationen – an einer Bushaltestelle, auf einem Balkon und in einem Café. Die Protagonisten bleiben trotz kleiner Pannen völlig gelassen.

«Mit dieser Kampagne schaffen wir eine starke Grundlage – nicht nur für heute, sondern auch für die Kommunikation von morgen», sagt Marianna Marrella, Verantwortliche für Media und Digital Marketing bei Bank-now.

Die Kampagne ist seit dem 5. Mai schweizweit über TV-Spots, Aussenwerbung, Online-Video und Social Media zu sehen. (pd/cbe)