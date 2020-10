Die neue Leitidee «Gesund ist, was dir guttut.», mit der sich Scholz & Friends Zürich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren um Atupri durchgesetzt hat, will Gesundheit neu definieren. Laut einer Mitteilung von Scholz & Friends Zürich werden «die vielfältigen individuellen Bedürfnisse der Menschen sowie ihre persönliche Gesundheitszufriedenheit ins Zentrum eines selbstbestimmten, ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses» gestellt.

Die Motive der neuen Atupri-Kampagne im prägnanten Schwarz-Weiss-Look knüpfen an den bisherigen Markenauftritt an. Regie führte Ben Strebel, drehbegleitend fotografiert hat Cecil Arp.

Den Auftakt der mehrstufigen orchestrierten Kampagne machte die repräsentative PR-Studie «Was Menschen guttut: Ein Stimmungsbild der Schweiz.», gefolgt von einem schweizweiten Awareness-Flight zur Etablierung der neuen Markenhaltung in TV, Out- of-Home und Radio. Online Videos, Display- und Mobile Banners, Social Media- und Native Ads kommunizieren die zielgruppenspezifischen Angebote, mit denen Atupri das Wohlbefinden ihrer Versicherten unterstützt - von AtupriFit-Events bis hin zu Content- Angeboten zum Thema Schlaf und Expertenwissen. Zudem gewährt Markenbotschafterin Nicola Spirig Einblick, in das, was ihr persönlich guttut. Eine flankierende Gewinnspiel-Promotion sowie BTL-Massnahmen von Kundenmagazin bis Direct Mailings runden die Kampagne ab.

Verantwortlich bei Atupri: Caroline Meli (Leiterin Marketing und Vertrieb), Michael Wüthrich (Leiter Marketingkommunikation), Silvia Stauffacher, Joel Buri, Nadine Graf, Julia Bruchez, Flavia Oester, Navid Golafchan, Angela Wälti (Marketing Manager/in), Alice Fankhauser (Spezialistin User Experience), Neda Golafchan (Kommunikationsspezialistin), Melanie Schöpfer (Business Analystin); verantwortlich bei Scholz & Friends: Luca Stancheris, Maira Weidmann, Martin Stulz, Aster Loerli, Erika Unternährer, David Fischer, Christian Vosshagen (Kreation), Tobias Baumann (SHB+), Freyja Hablitz, Véronique Forster, Mathias Rösch, Tobias Händler (Beratung & Strategie), Kerstin Mende, Michaela Edl (Art Buying, FFF), Nathalie Eggen (PR); Regie: Ben Strebel; Filmproduktion: Rosas and Co Films AG Fotografie: Cecil Arp; Tonstudio: Jingle Jungle; Mediaagentur: ZipMedia: Studie: DemoScope. (pd/eh)