Nadine Borter: «Als Frau hatte man es nicht immer einfach»

In der achten Folge des persoenlich.com-Podcasts «50 Jahre ADC» ist mit Nadine Borter erstmals eine Frau zu Gast. Die ehemalige Spitzenschwimmerin berichtet, wie sie sich in der früher männerlastigen Branche durchsetzen konnte. Borter begann nach der Handelsschule in Brig eine Bilderbuchkarriere: Bereits wenige Jahre nach ihrem Praktikum bei der grössten Berner Werbeagentur Contexta wurde sie deren alleinige Eigentümerin. Kurz darauf kürte man die Walliserin zur «Werberin des Jahres» und wählte sie zur ersten Präsidentin des Branchenverbands BSW (heute LSA).

Contexta gehört zu den legendärsten Schweizer Agenturen. 1968 gegründet, verkörpert sie ein Stück bernisches Selbstbewusstsein. Seit sieben Jahren wechselt die Crew jedoch regelmässig ihren Arbeitsplatz und arbeitet an den unterschiedlichsten Orten – etwa im Max‑Frisch‑Bad im Zürcher Letzigraben, in der Wasserkirche, in einem Spital oder zuletzt auf Mallorca. Warum dieses Nomadentum zu besserer Werbung führen soll, erklärt die Firmenchefin im aktuellen Gespräch.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.