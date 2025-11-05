Publiziert am 05.11.2025

Für die Umsetzung zeichnet das Zürcher Kreativstudio und die Filmproduktion Nutshell verantwortlich. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Absolventen, die über ihre Erfahrungen mit Weiterbildungsangeboten berichten, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne zeigt in Interviews, welche Bedeutung Weiterbildung für die berufliche und persönliche Entwicklung haben kann. Die Aussagen reichen von der Ermutigung, sich auch in höherem Alter weiterzubilden, bis zur Einschätzung von Weiterbildung als lohnende Investition in die eigene Zukunft.







Die Kampagne besteht aus acht thematisch gegliederten Filmen, die hauptsächlich auf LinkedIn und anderen Social-Media-Kanälen ausgespielt werden. Eine Langversion soll auf der Website der Fachhochschule sowie bei ausgewählten Veranstaltungen gezeigt werden. (pd/spo)