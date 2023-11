Neu: Am Black Friday geht es um «alles»

Auch in diesem Jahr regnet es rund um den Black Friday Aktionen. Wingo geht dafür gleich mit mehreren attraktiven Angeboten ins Rennen. Besonders hervorgehoben werden dabei «alles für unterwegs» mit dem Mobileabo «Wingo Swiss Pro» für 22.95 Franken sowie «alles für daheim» mit dem Internetabo «Internet Start» für 39.95 Franken pro Monat.

In gewohnter Wingo-Manier verbindet die Agentur Neu in der Kampagne Produktfokus und Unterhaltung mit konkreten Angeboten, wie es in einer Mitteilung heisst. Dafür bewegen sich die Protagonisten Charles Nguela und Alexandre Kominek durch verschiedene Settings, was dem Storytelling verschiedene Kapitel gibt. Und präsentieren dabei, was Wingo bietet: alles. «alles»-gebrandete Requisiten dienen dabei als visueller Anker, der sich durch alle Kampagnen-Assets durchzieht.

In der 30-sekündigen Longversion bekommen alle Promotionsangebote eine Bühne. Aus den einzelnen Szenen wurden aber auch separate Filme produziert, die jeweils als vollwertige Werbemittel für die einzelnen Produkte funktionieren. Damit decken Wingo und Neu den gesamten Conversion Funnel ab – von der Positionierung und Bekanntmachung von Wingo über die Produkte bis zur Performance-Ebene. Auf dieser kommen kurze Assets zum Einsatz, die auf spezifisch für einzelne Zielgruppen und passend zu verschiedenen Alltagsmomenten ausgespielt werden.

Schon seit September positioniert sich Wingo mit der «alles»-Plattform als Fullservice-Provider, dies wird nun für die wichtige Schnäppchenzeit um Black Friday und Cyber Monday fortgesetzt (persoenlich.com berichtete).

Auftraggeber: Wingo; Filmproduktion: Chocolate Films; Regie: Gregor Brändli; Fotoproduktion: Chocolate Films; Fotografie: Antony Tache; Media: Mediaschneider; verantwortliche Kreativagentur: Neu. (pd/cbe)