Die Zurich Versicherung engagiert sich für die Eishockey WM 2020 in der Schweiz und die Schweizer Eishockey Nationalmannschaft. Um auf dieses Sponsoring Engagement aufmerksam zu machen, zeigt die Versicherung nun auch Präsenz am Flughafen Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Branding Hall, wo ankommende Passagiere aus dem Schengen Raum bis vor kurzem noch vom Tennis-Star Roger Federer begrüsst wurden, herrscht seit Anfang November 2019 Hockey-Fieber.

Im alten Flugtower des Flughafens Zürich wurde der Launch der WM 2020 Kampagne und die neue Markenpräsenz auf grossen Flughafenflächen gefeiert. Frédéric Tardy (Group Chief Marketing Officer) begrüsste die prominenten Gäste mit einer Rede. Urs Schwegler (Head Sponsoring & Live Marketing) führte anschliessend ein Interview mit Headcoach Patrick Fischer, Gian Gilli (Vertreter der WM Organisation) und Goalie-Legende Lars Weibel.

«Unser Engagement für das nationale und internationale Eishockey basiert auf den wichtigen geteilten Werten Goals, Protection und Teamwork», sagte Tania Moghrabi Cook, Senior Brand Manager Brand Strategy, Management and Sponsorship Group Marketing & Communication, laut Mitteilung.

Als Highlight wurde das von FCB Zürich entwickelte interaktive Goalie Game gezeigt, welches ab dem 23. Dezember am Flughafen zu sehen ist. Dabei bekommen die Flugpassagiere die Gelegenheit, sich mit Nati-Torwart Leonardo Genoni zu duellieren und diesen virtuell zu bezwingen.

Die gesamte Branding Hall des Flughafen Zürich wurde neu gestaltet und der darin sichtbare Wasserfall gebrandet. Schweizer, die wieder auf heimischem Boden ankommen, Businessleute und Touristen, die zum Ausgang strömen, würden mit actionreichen Filmszenen auf der LED-Wand empfangen. Das Ziel sei es, die übergreifende Begeisterung der Schweizerinnen und Schweizer fürs Eishockey zu inszenieren, heisst es weiter.

Die Mitwirkung der Eishockey-Stars Timo Meier, Nino Niederreiter und Headcoach Patrick Fischer mache das Ganze für die Zuschauer zum ganz grossen Kino. Die LED-Fläche wird ab November 2019 bis zum Ende der WM im Mai 2020 mit diversen kreativen Ideen und Aktivitäten bespielt, die je nach Aktualität zum Einsatz kommen. Der Zurich Airport erweise sich als idealer Touchpoint, um national und international einem breiten Publikum das Engagement der Zurich Versicherung nahezubringen.

So präsentiere sich die Zurich Versicherung publikumsnah und sportlich als Sponsor der Eishockey WM 2020 in der Schweiz. Das Sponsoring Engagement ist mit der Agentur FCB Zürich in monatelanger, intensiver Zusammenarbeit als breit angelegte, integrierte Kampagne entwickelt worden. Neben einem TV-Spot sind diverse attraktive Print- und Digitalwerbemittel und interaktive Plakatsujets entstanden.

«Es war für alle Beteiligten eine grosse sportliche Herausforderung, die WM Kampagne 2020 zu realisieren; das Resultat spricht für sich und macht uns alle stolz», wird Cornelia Harder, CEO und Inhaberin FCB Zürich, zitiert.

Verantwortlich bei Zurich Versicherungen Group Marketing: Frédéric Tardy (Group Chief Marketing Officer), Frank Reitgassl (Global Head of Marketing Content Group Marketing), Tania Moghrabi Cook (Senior Brand Manager Brand Strategy, Management and Sponsorship Group Marketing & Communication), Rahel Abner (Marketing Agency Senior Manager Operations & Services Group Marketing); verantwortlich bei Zurich Versicherungen Lokal: Priska Kaspar (Head Marketing & Digital Retail Transformation & Innovation), Urs Schwegler (Head Sponsoring & Live Marketing Mitglied der Direktion), Marion Ammann (Senior Kampagnen- & Contentmanager Sponsoring); verantwortlich bei FCB Zürich: Cornelia Harder (Gesamtverantwortung), Lukas Wietlisbach (Creative Director), Mark Levay (Art Director), David Honegger (Copywriter), Seda Sirin (Business Director), Rebekka Dolenc (Account Director), Jonas Bregenzer (Digital Strategist); Film-Produktion: Wirzfraefelpaal, Film-Director: Fabian Weber; Programmierung & Umsetzung: McKinivan, Naut (pd/wid)