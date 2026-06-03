Martin Spillmann: «An der Madison Avenue erfüllten sich meine Kreativträume»

Martin Spillmann ist eine Institution der Schweizer Kreativbranche. Schon 1978, zwei Jahre nach der Gründung des Kreativclubs, gewann er seinen ersten ADC-Würfel, vor drei Jahren den letzten. In der aktuellen Folge des ADC-Podcasts erzählt der ehemalige «Werber des Jahres» und Präsident des ADC Europe von seiner Tätigkeit an der legendären Madison Avenue in New York, der Gründung von «Spillmann/Felser/Leo Burnett», seinen Lieblingswerbern, einer prägenden Begegnung mit Donald Trump und dem Gewinn eines der wichtigsten Werbepreise überhaupt.

Martin Spillmann arbeitete nach der Kunstgewerbeschule Zürich für verschiedene Agenturen wie BSSM, Young & Rubicam in Zürich und später an deren Hauptsitz in New York, bei Advico in Gockhausen und ab 2002 mit seinem Geschäftspartner Peter Felser bei «Spillmann/Felser/Leo Burnett». Nach deren Verkauf war er europäischer Kreativchef von Leo Burnett, Präsident des ADC Europe und für kurze Zeit auch noch für Serviceplan tätig. Spillmann lebt mit seiner Frau in Zürich. Für den ADC stellte er die beliebtesten Schweizer Werbekampagnen des letzten halben Jahrhunderts zusammen (persoenlich.com berichtete).

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.