Unicef: Anatole Taubman gibt Kindern eine Bühne

Rund 500 Millionen Kinder leben aktuell in Konfliktregionen. Das sind doppelt so viele wie noch 1990. Abseits der medial präsenten Kriege wie im Nahen Osten oder in der Ukraine, sind auch Kinder in Krisengebieten wie beispielsweise dem Sudan oder der Sahelzone betroffen. Diese Mädchen und Buben sind den Gefahren von Gewalt, Bomben oder Minen, Ausbeutung oder Menschenhandel ausgesetzt. Sie wachsen inmitten von Tod und Zerstörung auf, mit verheerenden Folgen für ihre Psyche. In allen Kriegen sind es Kinder, die am meisten leiden.

Nie aufgeben, Kindheit schützen

Kernstück der neuen Kampagne «Das Leben ist kein Spiel» von Unicef Schweiz und Liechtenstein bildet ein dreissig Sekunden langer Werbespot. Darin bekommen Kinder eine Bühne und eine Stimme, ohne selbst in Erscheinung zu treten, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorab vorliegt. «Wir haben bewusst mit diesem Bruch und der visuellen Abwesenheit von Kindern gearbeitet. Dies ist für die Werbung von Unicef ein Novum», so Marc Uricher, Bereichsleiter Marketing & Communications, in einem persoenlich.com-Interview.

Im Spot bringt Anatole Taubman, Botschafter von Unicef Schweiz und Liechtenstein, das ein, was er als Schauspieler am besten kann: seine Schauspielkunst. Auf der Bühne des Zürcher Volkshauses offenbart er seine persönlichen Ängste und den Horror, die Kriegsgeräusche in ihm auslösen, wie es weiter heisst. Er spiele hier keine Rolle, sondern sich selbst.

Die Geräuschkulisse und die Gefühle von Anatole Taubman kumulieren sich zum Höhepunkt in einer Leere, in der jegliche Hoffnung stirbt. Der Betrachtende wird in den dreissig Sekunden auf einen Parforceritt mitgerissen, der einem kaum Zeit zum Luft holen lässt. Die Botschaft «Das Leben ist kein Spiel» verknüpft die Performance im Kopf des Betrachters mit der Realität. Wobei hier die eigene Interpretation: «Wie fühlt sich denn Krieg für ein Kind an?» das Kopfkino weiterlaufen lässt. Mit der Fundraising-Kampagne «Nie aufgeben, Kindheit schützen» soll die breite Öffentlichkeit für dieses dringliche Thema sensibilisiert werden.»

Für Anatole Taubman, der sich seit 14 Jahren gemeinsam mit Unicef für vulnerable Kinder und eine bessere Welt einsetzt, ist dies ein tiefes intrinsisches Anliegen. «Es war für mich eine riesige Herausforderung diese Palette an gewaltigen, negativen Gefühlen authentisch und roh versuchen darzustellen. Und das in einem sehr abstrakten Rahmen, ohne Drehbuch oder Kostüm. Keine Rolle, hinter der man sich verstecken oder schützen kann. Es war sehr intensiv und hat mich stark berührt. Die wahre Realität und all diese Grausamkeiten, die all diese Kinder in Krisengebieten oder bewaffneten Konfliktregionen erleiden müssen, ist eine menschliche Tragödie.»

Verantwortlich bei Unicef Schweiz und Liechtenstein: Marc Uricher (Gesamtverantwortung), Felix Freese (Creative Direction/Konzept/Text), Noemi Russenberger (Art Direction), Patricija Slekyte (Projekt Management); Freelancer: Benedikt Schnermann (Regie/Kamera/Schnitt/Farbkorrektur), Raphael Schulze-Schilddorf (1. Kameraassistenz), Mourad Keller (Set Ton), Elia Quadri (Beleuchter), Oscar van Hoogevest (Sounddesign und Mix), Francesca Cattaneo (Edit DOOH/Videobanner). (pd/cbe)