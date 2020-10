Wer sich täglich abrackert, soll auch etwas davon haben – das dramatisiert die neue Kampagne der Migros Bank, die zusammen mit Rod Kommunikation konzipiert und um-gesetzt wurde. In verschiedenen Sujets wird auf überspitzte und nachvollziehbare Weise dargestellt, wie viel Arbeit es braucht, um etwas auf die hohe Kante legen zu können. Und wer hart für sein Geld arbeitet, will es auch in den besten Händen wissen – in den Händen von Anlageprofis.



Die Migros Bank verfügt laut einer Mitteilung über Anlagespezialistinnen und -spezialisten, die genau wissen, wie viel harte Arbeit hinter einem Vermögen steht und die dabei keinen Unterschied machen, ob dieses Vermögen nun grösser oder kleiner ist. Deshalb gebe es bei der Migros Bank sorgfältige und absolut transparente Vermögensverwaltung bereits ab 5000 Franken. Das Versprechen: «Die Migros Bank legt dein Geld an, als wäre es ihr eigenes.»

Die Kampagne erscheint als Online-Spot, auf Online-Banner, in Social Media, als Display-und Programmatic Online-Kampagne, Digital Out of Home, ePanels, auf Plakaten (F12 und F200 OOH) und Anzeigen.

Verantwortlich bei der Migros Bank: Nicole Koller, Oli Estermann; Idee und Umsetzung: Rod Kommunikation. (pd/cbe)