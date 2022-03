Anlegen ist kompliziert und nur etwas für Leute, die sich zeitintensiv damit befassen – so die weitverbreitete Meinung. Laut einer repräsentativen Studie von moneyland.ch vom Januar 2021 haben nur 27 Prozent der Schweizer Bevölkerung ihr Geld in Aktien angelegt. Das soll sich mit der aktuellen Anlegen-Kampagne der PostFinance und Jung von Matt Limmat ändern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Gründe, warum man sich nicht mit dem Thema Anlegen beschäftigt, sind vielfältig. Darum reagieren die ganz verschiedenen Charaktere in der neuen Anlegen-Kampagne der PostFinance auch genau so auf die Frage, wie sie es denn mit Anlegen halten: Ganz unterschiedlich, aber immer ehrlich, direkt und unverhohlen.

Die Antwort der PostFinance: «Ist doch ganz normal». Die Bank will mit diesem verständnisvollen Leitsatz auch gleich die für jeden und jede passende indviduelle Anlege-Lösungen mit auf den Weg geben – wie Anlegen schon ab 20 Franken, gleich selber Wertschriften handeln oder die gesamte Vermögensverwaltung an die PostFinance delegieren.

Die Postionierung «Ist doch ganz normal» hat die PostFinance gemeinsam mit Jung von Matt Limmat in ihrer ersten gemeinsamen Imagekampagne im Herbst 2021 lanciert und nun konsequent auch auf das Thema Anlegen ausgerollt. Auch hier gelte: Für die PostFinance ist ganz normal, dass die Anliegen ihrer Kundinnen und Kunden im Zentrum stehen, heisst es weiter.

Die Anlegen-Kampagne läuft seit 14. März in drei Sprachen mit sechs Spots auf allen breitenwirksamen Sendern, in allen digitalen Kanälen, Out of home, am POS sowie mit Spezialversionen für Social Media.





